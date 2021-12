Giacomo Urtis sparla di Miriana Trevisan: “La conosco, prima del GF Vip con un mio amico, 30 mila euro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le cose più interessanti al GF Vip avvengono di notte e durante le pubblicità delle puntate, quando i concorrenti si sentono meno “spiati”. Lunedì scorso, poco prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis ha fatto delle confessioni a Soleil su Miriana Trevisan. Il chirurgo dei vip ha dichiarato di sapere molte cose che riguardano la showgirl. “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip. Perché io la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro. C’è da dire che è arrivato Biagio, che è carino. Dici che esce lui? Poi ci ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le cose più interessanti al GF Vip avvengono di notte e durante le pubblicità delle puntate, quando i concorrenti si sentono meno “spiati”. Lunedì scorso, pocodell’eliminazione di Biagio D’Anelli,ha fatto delle confessioni a Soleil su. Il chirurgo dei vip ha dichiarato di sapere molte cose che riguardano la showgirl. “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho vistodi entrare qui al GF Vip. Perché io la. Un mio… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro. C’è da dire che è arrivato Biagio, che è carino. Dici che esce lui? Poi ci ...

Advertising

paolettatrash : Giacomo Urtis per me ha già perso quando andava contro Stefania Orlando. #gfvip6 #gfvip - Carmela7798 : @GrandeFratello Spero che il G..F. prenda provvedimenti ..x..le infamanti..accuse ..che Giacomo ..Urtis sta f… - Carmela7798 : Ho appena letto Cosa ha detto Giacomo Urtis contro Miriana ...spero che il grande fratello prenda provvediment… - itsmedanize : Eva dice che Giacomo gli ha fatto un rutto in faccia super puzzolente Urtis dice che invece era colpa di valeria ch… - rid3re : @esaurimentoinc1 quanto mi facevano pisciare sotto dal ridere lui e Giacomo Urtis -