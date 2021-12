Giacomo Urtis fa una rivelazione shock sul passato di Miriana Trevisan | “Cosa ho visto in questi anni”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip hanno conquistato ormai da mesi la scena della cronaca rosa italiana. Fra vicende nella Casa e scottanti rivelazioni c’è davvero molto da dire sul loro conto. Proprio in queste ore, sta facendo molto parlare quanto dichiarato daa proposito deldi Miriane le rivelazionisuDurante la pubblicità della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì,e Soleil Sorge si sono avvicinati per parlare di. Le telecamere del reality hanno ripreso il loro scambio di battute, registrando dichiarazioni che stanno facendo ...

Con discrezione ed eleganza sta conquistando la fiducia dei propri coinquilini, in primis quella di Gianmaria che si è confidato conammettendo di voler conoscere Federica e di ...Il gieffino fa delle rivelazioni scottanti sulle dinamiche sentimentali di Miriana Trevisan fuori dal GF Vip 6, dichiarando di conoscerla molto bene.fa delle rivelazioni shock sulla concorrente Miriana Trevisan. L'ex showgirl sembra molto triste per l'assenza di Biagio manon le crede e racconta dei retroscena della gieffina. ...Proprio in queste ore, sta facendo molto parlare quanto dichiarato da Giacomo Urtis a proposito del passato di Mirian Trevisan. Giacomo Urtis e le rivelazioni shock su Miriana Trevisan Durante la ..."NON SI LAVA E PUZZA" Ecco chi sarebbe il concorrente responsabile del fetore insopportabile: Alessandro Basciano non riesce a dormire ...