GFVip: la grave accusa di Alessandro Basciano su Soleil Sorge (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alessandro Basciano critica aspramente Soleil Sorge. Ecco cosa ha dichiarato il concorrente L'ultimo arrivato di casa GFVip non le manda a dire e si scaglia contro Soleil Sorge per un motivo che, per la prima volta, non avrebbe a che fare con il suo carattere fomentino. Basciano, infatti, dichiara ad alcuni concorrenti del Loft di Cinecittà che l'influencer Italo-americana non avrebbe un buon rapporto con l'igiene personale: "non si lava! Le puzzano i piedi e sento uno strano odore in camera". Le accuse di Alessandro verso la bella Soleil sembrano destare qualche perplessità tra le varie fan base: strategia acchiappa click o semplice realtà? Indubbiamente, durante le dirette serali e i day time quotidiani, ...

