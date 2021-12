GfVip, Clarissa Selassiè sconvolge l'Italia: "Violentata a 17 anni" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adesso Clarissa Selassiè rivela una cosa mai detta prima e lo fa in radiovisione a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Una delle sorelle Selassié dice di aver subito violenza quando era minorenne. Un argomento difficile da affrontare, serio. "Qualche anno fa, quando ero più piccolina, avevo 17 anni, mi è successa una cosa molto brutta. Una violenza fisica, che mi ha creato molti traumi psicologici. La mia famiglia ne è al corrente, ma non ho mai fatto denuncia. Inizialmente non ne parlai con un mese per nessuno, poi quando era il momento di dirlo, ho pregato i miei familiari di non dire assolutamente nulla perché non volevo. Non volevo perché in un precedente capitato a mia sorella ho capito che la giustizia non c'era. Tornassi indietro sicuramente denuncerei”, racconta Clarissa. Cala il gelo. L'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adessorivela una cosa mai detta prima e lo fa in radiovisione a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Una delle sorelle Selassié dice di aver subito violenza quando era minorenne. Un argomento difficile da affrontare, serio. "Qualche anno fa, quando ero più piccolina, avevo 17, mi è successa una cosa molto brutta. Una violenza fisica, che mi ha creato molti traumi psicologici. La mia famiglia ne è al corrente, ma non ho mai fatto denuncia. Inizialmente non ne parlai con un mese per nessuno, poi quando era il momento di dirlo, ho pregato i miei familiari di non dire assolutamente nulla perché non volevo. Non volevo perché in un precedente capitato a mia sorella ho capito che la giustizia non c'era. Tornassi indietro sicuramente denuncerei”, racconta. Cala il gelo. L'ex ...

