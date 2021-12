Gf Vip, svolta clamorosa: Delia Duran nuova concorrente. 'Entrerà nella prossima puntata' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Delia Duran pronta ad entrare al Grande Fratello Vip . Dopo la squalifica di Alex Belli per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Covid , come da pronostici la moglie Delia Duran ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021)pronta ad entrare al Grande Fratello Vip . Dopo la squalifica di Alex Belli per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Covid , come da pronostici la moglie...

Advertising

ddoyouknoww : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - silvia95643060 : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - Luisa_Dancer16 : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - SergiPatrizia : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - Merycat16 : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… -