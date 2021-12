GF vip, Sonia Bruganelli vola a Dubai. In arrivo la supplente: Laura Freddi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al Grande Fratello vip il 3 gennaio 2022 ci sarà una grande assenza: Sonia Bruganelli non sarà presente in puntata accanto alla collega Adriana Volpe, perché in vacanza a Dubai con la famiglia. La sua poltrona, però, non rimarrà certamente vuota. Anzi, a prendere il posto dell’opinionista in studio sarà proprio una sua vecchia conoscenza. Si tratta della showgirl Laura Freddi, che in passato è stata per molti anni (dal 1990 al 1995) sentimentalmente legata al marito di Bruganelli, Paolo Bonolis. Di fronte a questa notizia, il web e molti giornali hanno subito pensato ad una vendetta del conduttore Alfonso Signorini. Durante una delle ultime puntate, infatti, tra Signorini e Bruganelli c’è stato un battibecco in seguito al quale Bruganelli è uscita ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al Grande Fratello vip il 3 gennaio 2022 ci sarà una grande assenza:non sarà presente in puntata accanto alla collega Adriana Volpe, perché in vacanza acon la famiglia. La sua poltrona, però, non rimarrà certamente vuota. Anzi, a prendere il posto dell’opinionista in studio sarà proprio una sua vecchia conoscenza. Si tratta della showgirl, che in passato è stata per molti anni (dal 1990 al 1995) sentimentalmente legata al marito di, Paolo Bonolis. Di fronte a questa notizia, il web e molti giornali hanno subito pensato ad una vendetta del conduttore Alfonso Signorini. Durante una delle ultime puntate, infatti, tra Signorini ec’è stato un battibecco in seguito al qualeè uscita ...

