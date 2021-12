GF Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli: la reazione di lady Bonolis (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sonia Bruganelli non sarà in studio, al GF Vip 6, lunedì prossimo. Si sapeva, era trapelato nei giorni scorsi che la moglie di Paolo Bonolis e quest’anno opinionista di Alfonso Signorini non ci sarebbe stata perché in vacanza a Dubai. Ad anticipare questa indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del GF Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non avrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”, aveva spiegato il giornalista. Sonia Bruganelli sostituita da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)non sarà in studio, al GF Vip 6, lunedì prossimo. Si sapeva, era trapelato nei giorni scorsi che la moglie di Paoloe quest’anno opinionista di Alfonso Signorini non ci sarebbe stata perché in vacanza a Dubai. Ad anticipare questa indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Che succede adesso con? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del GF Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa dinon significa che non avrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”, aveva spiegato il giornalista.sostituita da ...

