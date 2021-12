GF Vip | Katia spaventa tutti | sonnambula nel cuore della notte Lo scherzo fa piangere Eva

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al GF Vip sta facendo scalpore locheRicciarelli ha fatto nellaai suoi coinquilini, quando si è fintaperre. Ma cosa avrà mai combinato la celebre soprano? E quali sono stati gli effetti sui concorrenti? LEGGI ANCHE:– GF Vip,offende Soleil sul seno? La battuta non presa bene da Soleil: cosa le ha risposto Nella, al GF Vip,Ricciarelli fa unoi coinquilini fingendosi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:confonde lacon il giorno Andiamo con ordine. Nella, ...

Advertising

infoitcultura : La malinconia di Katia Ricciarelli al GF Vip 6: “Sono sola” - zazoomblog : Bufera nella notte al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli choc: “Lulù è una carogna povero Manuel” Punizione choc… - Donposticcia : La Ricciarelli si incazza perché Clarissa ha chiamato Basciano 'quel tizio', ma non dice che parlando con Manila ha… - dobledouble : Ma poi la stessa produzione dà ragione a Katia facendo questo favoritismo. Infatti lei tira fuori sempre in ballo l… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù: 'E' una carogna' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Grande Fratello2021: Manila Nazzaro eRicciarelli contro Lulù Un lavaggio piatti saltato da Lulù Selassiè ha scatenato la guerra nella casa del Grande Fratello2021. Ad aumentare la tensione è stato un ....push({}); Ieri notte al GFè andato in onda ilRicciarelli Show . La cantante lirica si è alzata alle 3:00 e si è vestita in fretta, credendo di aver dormito troppo e che fosse pomeriggio. Arrivata in veranda la ...Al Grande Fratello Vip è andato in scena un botta e risposta tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. La soprano, in particolare, ha fatto degli apprezzamenti assai poco carini sul seno dell’ex corteggia ...Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan difende Lulù Selassiè che reagisce così dopo lo scontro con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.