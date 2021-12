GF Vip, il dolore di Miriana Trevisan: è morto suo zio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Miriana Trevisan si è lasciata andare a lacrime amare, dopo aver ricevuto la bruttissima notizia della morte di suo zio, una persona alla quale era profondamente legata. Protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl sta vivendo questo improvviso lutto nel calore dei suoi coinquilini, che le si sono subito stretti attorno. Miriana Trevisan, la morte dello zio Solo pochi giorni fa era stato Alessandro Basciano, una delle ultime new entry del GF Vip, a piangere la scomparsa di una figura molto importante nella sua vita, quella di suo nonno. Ora la produzione si è trovata a dover dare un’altra terribile notizia, questa volta a Miriana Trevisan. La showgirl ha così scoperto che suo zio se n’è andato, e non ha potuto trattenere il suo dolore. In ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021)si è lasciata andare a lacrime amare, dopo aver ricevuto la bruttissima notizia della morte di suo zio, una persona alla quale era profondamente legata. Protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl sta vivendo questo improvviso lutto nel calore dei suoi coinquilini, che le si sono subito stretti attorno., la morte dello zio Solo pochi giorni fa era stato Alessandro Basciano, una delle ultime new entry del GF Vip, a piangere la scomparsa di una figura molto importante nella sua vita, quella di suo nonno. Ora la produzione si è trovata a dover dare un’altra terribile notizia, questa volta a. La showgirl ha così scoperto che suo zio se n’è andato, e non ha potuto trattenere il suo. In ...

