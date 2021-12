GF Vip | anticipata l’entrata di Delia Duran | ecco quando

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi giorni dinon c’era traccia sul web e ora sappiamo perché: la modella venezuelana, nonché compagna di Alex Belli, si trova in quarantena da oltre una settimana perché il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6, di cui si parlava da tempo, è stato anticipato., infatti, entrerà nel corso della prossima puntata, quella che andrà in onda lunedì 4 gennaio 2021, e non a fine gennaio come previsto inizialmente. I concorrenti non immagino neanche lontanamente l’arrivo della, che creerà scompiglio in primis perché grande nemica di Soleil Sorge, che prevedibilmente sarà furiosa anche con gli stessi autori. Insomma, ne vedremo delle belle! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, la vendetta di Signorini: Sonia Bruganelli sostituita dall’ex di ...

Grande Fratello: Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo concorrenti a "tempo"? Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata online in merito alla possibile uscitadi Valeria Marini prima di ...L'ultima puntata del Grande Fratello6 ha regalato un scontro tra titani. Sonia Bruganelli e ... Il gossip già parla di un'uscitadella Bruganelli dal suo ruolo nel reality. Cosa è ...Potrebbe approdare Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Sembra che il suo desiderio di entrare come concorrente nella Casa di Cinecittà stia per realizzarsi. Alfonso Signorini starebbe per mettere in ...Kabir Bedi in collegamento è pronto per entrare al Grande Fratello Vip. L'attore di Sandokan varcherà la porta rossa il 3 gennaio 2022.