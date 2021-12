Gf Vip 6 | Francesca Cipriani | “Le coppie della Casa? Cavalcano la situazione per avere le clip ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)non ha accettato il prolungamento del Gf Vip 6 e all’inizio del nuovo anno, si occuperà di organizzare il matrimonio, dopo aver ricevuto la proposta in diretta.è stata ospite diChi ed ha analizzato le ultime dinamiche. L’ex gieffina ha smentito una voce su un flirt che la vedeva con Biagio D’Anelli e su di lui ha detto: Biagio aveva detto che era fidanzato con questa donna, che però è da luglio che non si vedevano. Io questa ragazza non l’ho mai conosciuta, sinceramente dal punto di vista sentimentale cosa faccia lui con le donne non ne ho proprio idea. Vediamo un interesse verso Miriana, ma da qui a dire che sia vero è difficile dirlo all’interno di un reality. Quando finisce si vede se la continuazione continua al di fuori. Lei ed il ...