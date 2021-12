Gevi Napoli Basket-Fortitudo Kigili Bologna, Parte la vendita dei biglietti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gevi Napoli Basket: mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro la Fortitudo Kigili Bologna, che si giocherà Domenica 2 Gennaio alle ore 18,00 al PalaBarbuto. La Gevi Napoli Basket comunica che, da quest’oggi, mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà la vendita dei biglietti per Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 dicembre 2021): mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà ladeiper assistere alla gara contro la, che si giocherà Domenica 2 Gennaio alle ore 18,00 al PalaBarbuto. Lacomunica che, da quest’oggi, mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà ladeiper

Advertising

antonellaa262 : Gevi Napoli Basket: mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà la vendita dei biglietti per assistere all… - ilnapolionline : BASKET - Da oggi in vendita i biglietti per Gevi Napoli-Fortitudo - - SportandoIT : Gevi Napoli Basket-Fortitudo Kigili Bologna, Parte la vendita dei biglietti - Luxgraph : Basket, la Gevi Napoli riprende le attività - ilnapolionline : BASKET - Tamponi negativi nella Gevi Napoli - -