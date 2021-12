(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, in merito alla vicenda, l’ai Lavori Pubblici del comune di Benevento, Mario Pasquariello, sarebbeper abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui Piero Ferrari, l’ex Ad dispa. La circostanza – si legge sempre nell’articolo a firma di Vincenzo Iurillo – emerge da un invito a comparire notificato a un altrodisu, colpita a novembre da un maxi sequestro di 78 milioni di euro. Stavolta nel mirino del procuratore capo Aldo Policastro e del pm Assunta Tillo ci sono ledelibere die di consiglio del 2018 con cui l’amministrazione di Benevento ha affidato direttamente a ...

anteprima24 : ** #Gesesa, nuovo filone dell'inchiesta: #Indagato assessore della giunta Mastella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Gesesa nuovo

anteprima24.it

... Rosetta De Stasio, capogruppo di Prima Benevento, che ha chiesto lumi sulle nomine ae ... Venerdi in aula e per l'ultima volta fino aordine, sarà un tour de force per approvare i 27 capi ......sui quali alcun commento è possibile e persiste la presunzione di innocenza sancita dal...dimette prima della seduta di debutto del Consiglio per andare a ricoprire la casella nel CdA di, ...Gesesa Benevento ha reso noto "che nei giorni 24 e 31 dicembre gli sportelli al pubblico di GESESA situati in località Pezzapiana di Benevento, resteranno chiusi al pubblico. Ricordiamo inoltre che sa ...