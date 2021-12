Germania, precedenza ai disabili vaccinati rispetto a chi non è vaccinato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La disabilità non deve influire sui criteri di scelta dei pazienti Covid in caso di scarsità di posti letto in Germania: tra un vaccinato e un non vaccinato, il primo deve avere comunque la precedenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Latà non deve influire sui criteri di scelta dei pazienti Covid in caso di scarsità di posti letto in: tra une un non, il primo deve avere comunque la...

Advertising

LaStampa : Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva - messveneto : Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva: Se mancano posti passano prima i disabili im… - HuffPostItalia : La Germania in terapia intensiva dà la precedenza ai disabili vaccinati - iti_angelo : RT @AuroraLittleSun: LA STAMPA: “Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva” Ma cosa ci fanno i vaccinati in te… - spatresano : RT @Miti_Vigliero: Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva Se mancano posti passano prima i disabili immuniz… -