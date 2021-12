Germania | 596 mandati d’arresto contro estremisti di destra

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le autorità tedesche hanno emesso di recentenei confronti di 596di. Lo ha rivelato il Ministero dell’Interno, rispondendo ad una interrogazione parlamentare. In 140 casi, isono stati emessi a causa di sospetti delitti con movente politico. Nove persone sono state oggetto di ordiniplurimi. L’interrogazione è stata fatta dal gruppo parlamentare della Linke, il partito della sinistra, e ottenuta dalla Dpa. I numeri valgono a partire dal 30 settembre 2021. Le banche dati della polizia hanno registrato un totale di 788da eseguire per delitti politicamente motivati con impronta di estrema. Sei mesi prima c’erano 602 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania 596

Corriere del Mezzogiorno

... avvisa: "Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in, è più efficace un lockdown per i ... Sono 1.098 i positivi rilevati nell'ultima giornata su 9.tamponi del percorso diagnostico ...La farmaceutica traina la locomotiva senese: pesamilioni di euro con vendite che superano in ... Tutti positivi i primi tre mercati di sbocco: Stati Uniti,e Canada. Le esportazioni di ...Il calo di efficacia del vaccino Dati preliminari non ancora pubblicati segnalano un calo di efficacia del vaccino Pfizer in Israele, anche dopo tre dosi. La variante Omicron La L ...