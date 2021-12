Germania, 40.043 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 40.043 nuovi casi e 414 decessi legati al coronavirus, secondo i dati pubblicati dal Robert Koch Institute. Le nuove cifre portano il bilancio nazionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore laha registrato 40.043e 414legati al coronavirus, secondo i dati pubblicati dal Robert Koch Institute. Le nuove cifre portano il bilancio nazionale ...

Germania, 40.043 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 40.043 nuovi casi e 414 decessi legati al coronavirus, secondo i dati pubblicati dal Robert Koch Institute. Le nuove cifre portano il bilancio nazionale dei contagi a 7.066.412, ...

