Gerenzano | carabinieri in cattedra per difendersi dai furti | arriva il vademecum anti-truffe

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Obiettivo sicurezza: la prudenza non è mai troppa!”: un titolo emblematico per l’incontro di prevenzione controtenuto dall’Arma deial Centro anziani di. A relazionare, fornendo consigli su comedai malintenzionati, è stato il Maresciallo Maggiore Enzo Duma, affiancato daidella caserma di Cislago, col comandante della polizia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gerenzano carabinieri

ilSaronno

...die Turate. Da una prima ricostruzione dell'accaduto un 18enne turatese è stato accoltellato da un giovane marocchino, rapidamente individuato e denunciato da parte deidella ......che è poi stato individuato e denunciato da parte deidella Compagnia di Saronno per lesioni aggravate. L'allarmante episodio è avvenuto nella zona della stazione ferroviaria di...GERENZANO – Si è svolto presso il Centro anziani di via Carlo Berra l’incontro, molto partecipato, con il maresciallo maggiore duma della caserma dei carabinieri di Cislago ed il comandante ...GERENZANO – Ieri pomeriggio si è svolto l’incontro pubblico “Obiettivo sicurezza: la prudenza non è mai troppa!”, promosso dal Comune per fornire consigli pratici sulla sicurezza ...