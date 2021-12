“Gentile cliente…” se ti arriva questo messaggio allora potrebbe essere la nuova truffa che coinvolge Intesa Sanpaolo

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche oggi siamo qui a raccontarvi di una, ennesimacircolante sul web, e che punta a rubare i vostri dati personali, e i vostri accessi bancari. Nel dettaglio laprende di mira i clienti della banca, una delle più note d’Italia, e ha come obiettivo appunto quello di ottenere le credenziali per l’accesso all’home banking e spillargli un bel po’ di soldi., 29/12/2021 – Computermagazine.itOvviamente l’istituto di credito in questione non ha nulla a che fare con la, ma si tratta se mai di un ulteriore vittima oltre ai suoi clienti. I responsabili sono semplicemente dei cybercriminali, dei criminali della rete, che mirano a far leva sull’ingenuità di alcune persone per portarsi a casa un po’ di ...