Genoa, dallo Young Boys arriva Hefti: è il primo regalo della nuova proprietà (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Silvan Hefti è il primo colpo di Zangrillo per il suo Genoa. Il calciatore arriverà dallo Young Boys. Può giocare sia come terzino destro sia come esterno in un centrocampo a cinque. L’idea di Shevchenko, tuttavia, è quella di mantenerlo basso in un 4-3-3. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Silvanè ilcolpo di Zangrillo per il suo. Il calciatore arriverà. Può giocare sia come terzino destro sia come esterno in un centrocampo a cinque. L’idea di Shevchenko, tuttavia, è quella di mantenerlo basso in un 4-3-3. SportFace.

