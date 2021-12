Gazzetta: Inter in contropiede sulla Juve, offerti al Sassuolo 45 milioni per avere Scamacca a giugno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo la mossa della Juventus per strappare al Sassuolo Gianluca Scamacca, arriva anche la risposta dell’Inter. Il club nerazzurro, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ha presentato un’offerta di 45 milioni di euro per avere l’attaccante a giugno, tempistica gradita al club emiliano. La Juve, invece, lo avrebbe voluto già a gennaio. “E l’Inter sa come toccare le corde giuste per convincere il Sassuolo. Per due motivi: la tempistica dell’affare, giugno e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa la Juventus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45 milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo la mossa dellantus per strappare alGianluca, arriva anche la risposta dell’. Il club nerazzurro, secondo quanto scrive ladello Sport, ha presentato un’offerta di 45di euro perl’attaccante a, tempistica gradita al club emiliano. La, invece, lo avrebbe voluto già a gennaio. “E l’sa come toccare le corde giuste per convincere il. Per due motivi: la tempistica dell’affare,e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa lantus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45di ...

