Gazzetta: il calcio va verso l’obbligo vaccinale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il calcio va verso l’obbligo vaccinale ai suoi tesserati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport commentando le Faq pubblicate dal Dipartimento per lo Sport in merito al decreto approvato lo scorso 23 dicembre. Si attendono comunque le linee guida per capire meglio i punti in questione. Arriveranno a inizio anno. “Salta all’occhio ad esempio un riferimento esplicito ad «atleti agonisti o di rilevanza nazionale». La domanda numero 20 chiede infatti se per queste categorie sia necessario il certificato verde e la risposta è chiara: «È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede». Un altro punto riguarda gli spogliatoi. “Nella risposta numero 21 si legge: «A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilvaai suoi tesserati. Lo scrive ladello Sport commentando le Faq pubblicate dal Dipartimento per lo Sport in merito al decreto approvato lo scorso 23 dicembre. Si attendono comunque le linee guida per capire meglio i punti in questione. Arriveranno a inizio anno. “Salta all’occhio ad esempio un riferimento esplicito ad «atleti agonisti o di rilevanza nazionale». La domanda numero 20 chiede infatti se per queste categorie sia necessario il certificato verde e la risposta è chiara: «È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede». Un altro punto riguarda gli spogliatoi. “Nella risposta numero 21 si legge: «A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è ...

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - Gazzetta_it : Maignan eletto miglior portiere dell’anno... in Francia - napolista : Gazzetta: il #calcio va verso l’obbligo vaccinale Emerge dalle Faq pubblicate dal Dipartimento per lo Sport per sp… - Gazzetta_it : #Milan, centrocampo da inventare: Tonali il perno, tutte le ipotesi di Pioli -