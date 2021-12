Galli contro l’eliminazione della quarantena | «Sarà l’aumento dei contagi a bloccare il Paese»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «C’è chi teme molto un blocco dela causa delle troppe persone inper contatto con positivi. Io temo molto di più un blocco causato daldei nuovi casi di Covid-19, con gente chiusa in casa per la malattia e gli ospedali di nuovo intasati di pazienti». Così l’infettivologo Massimocommenta l’intenzione del governo di eliminare laper i vaccinati con terza dose (o con seconda da meno di 4 mesi) dopo il contatto con un positivo. «Le feste per gli scambi di auguri prenatalizi hanno innescato cluster familiari che hanno determinato un’ulteriore diffusione dell’infezione», spiega.dei«è molto preoccupante, siamo già quasi a quota 100.000 casi giornalieri e di questo passo, la supereremo ampiamente». Quanto ...

Secondo, "lo dimostra il fatto che, quasi ovunque, reparti che dovrebbero occuparsi di altro sono stati già riconvertiti a ricoverare pazienti Covid, sottraendo posti letto e forza lavoro alla ......Sacco dove ha lavoro a fianco di esperti che vanno per la maggiore negli ultimi mesi comee ... Pernel 2020 nel mese di marzo i decessi sono stati 14; aprile 36; maggio 4; ottobre 17, ...Dopo il lungo stop causa Covid ed il ritorno al successo contro il Gladiator, la Vis Artena pareggia in casa della Torres. Un punto d'oro per i rossoverdi visto lo stato di forma della seconda della c ...Per Massimo Galli, direttore di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano, non bisogna fare "nessuno sconto di quarantena a chi non ha la terza dose" ...