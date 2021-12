“Gabriele se n’è andato”. Si è arreso dopo una settimana a 47 anni, lascia una figlia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se n’è andato nel silenzio Gabriele Malavasi. Se n’è andato a 47 anni dopo aver contratto il Covid poco prima di Natale. Una settimana appena è durata la sua agonia, ora lascia nella disperazioni la famiglia, la figlia e gli amici. Decine in messaggi arrivati: “Un saluto amico, continuerai a vivere nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori; amici che ci hanno toccato nel profondo e che nonostante la loro scomparsa resteranno per sempre nei nostri cuori. Ciao Gabri resterai per sempre uno di noi”. “Parliamo di un ragazzo di una sensibilità e di una bontà davvero uniche. Gabriele Malavasi è una delle più belle persone che io abbia mai conosciuto, sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se n’ènel silenzioMalavasi. Se n’èa 47aver contratto il Covid poco prima di Natale. Unaappena è durata la sua agonia, oranella disperazioni la famiglia, lae gli amici. Decine in messaggi arrivati: “Un saluto amico, continuerai a vivere nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. Si dice che arci presto sono sempre le persone migliori; amici che ci hanno toccato nel profondo e che nonostante la loro scomparsa resteranno per sempre nei nostri cuori. Ciao Gabri resterai per sempre uno di noi”. “Parliamo di un ragazzo di una sensibilità e di una bontà davvero uniche.Malavasi è una delle più belle persone che io abbia mai conosciuto, sempre ...

