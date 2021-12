Frosinone | positiva al Covid va al supermercato ma incontra il medico che le ha fatto il tampone

Advertising

CostanzaBattis1 : RT @marco_sampietro: Cassino, Frosinone. Positiva al Covid, va al supermercato e incontra il medico che le ha fatto il tampone. Quando si d… - morettweet : RT @Open_gol: È successo a Cassino. La donna si è giustificata dicendo che non aveva nessuno che potesse farle la spesa - AndreaRovigatti : RT @marco_sampietro: Cassino, Frosinone. Positiva al Covid, va al supermercato e incontra il medico che le ha fatto il tampone. Quando si d… - paolocol1 : RT @marco_sampietro: Cassino, Frosinone. Positiva al Covid, va al supermercato e incontra il medico che le ha fatto il tampone. Quando si d… - JOCOND0R : @DslLorenzo @MarcoNoel19 Toh! Visto che non c’hai gugol ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone positiva

Una donnaal Covid ha violato l'isolamento domiciliare ed è andata al supermercato. Nel market, però, ... E' accaduto a Cassino , in provincia di. Come riporta Il Messaggero , il ...La seriepiù lunga del 2021, e qui sta la sorpresa, è arrivata in serie B. Sette gare consecutive senza perdere, dal pareggio con ilalla sesta giornata sino al successo con il ...FROSINONE - Il Covid-19 imperversa anche nello sport e in questo caso nel calcio. A Frosinone per esempio, sono emersi altri dieci casi di positività, dopo i tamponi antigenici. Ecco il comunicato uff ...Questi i risultati dopo i risultati di una serie di tamponi rapidi. Lo spiega, attraverso una nota ufficiale, lo stesso club giallazzurro ...