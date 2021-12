Francia: nuovo record contagi, oltre 200.000 in 24 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Francia registra oltre duecentomila nuovi casi di Covid e segna un nuovo record dall'inizio della pandemia. Le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono state 208.000 , ha annunciato il ministro della... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laregistraduecentomila nuovi casi di Covid e segna undall'inizio della pandemia. Le personeate nelle ultime 24 ore sono state 208.000 , ha annunciato il ministro della...

