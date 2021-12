Francia, 208mila contagi in 24 ore: mai così tanti. Nuovo record anche in Danimarca: oltre 23mila casi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Francia è travolta dall’ondata di contagi dovuta alla variante Omicron del coronavirus. Dopo gli oltre 180mila contagi registrati ieri, oggi il Paese fa segnare un Nuovo record dall’inizio della pandemia, con 208mila casi in un solo giorno, come annunciato dal ministro della Salute, Olivier Véran, di fronte all’Assemblea Nazionale. Ma i primati negativi non si registrano solo Oltralpe. anche la Danimarca, il Paese con il più alto tasso del mondo d’infezione in rapporto alla popolazione, ha registrato numeri mai visti dall’inizio della pandemia. Sono oltre 23mila le persone contagiate nell’ultima giornata su una popolazione totale di meno di 6 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laè travolta dall’ondata didovuta alla variante Omicron del coronavirus. Dopo gli180milaregistrati ieri, oggi il Paese fa segnare undall’inizio della pandemia, conin un solo giorno, come annunciato dal ministro della Salute, Olivier Véran, di fronte all’Assemblea Nazionale. Ma i primati negativi non si registrano solo Oltralpe.la, il Paese con il più alto tasso del mondo d’infezione in rapporto alla popolazione, ha registrato numeri mai visti dall’inizio della pandemia. Sonole personeate nell’ultima giornata su una popolazione totale di meno di 6 milioni di ...

Advertising

RobTallei : Nelle ultime 24 ore in Francia 208mila contagi. Il ministro della Salute: due nuovi positivi al secondo. - cjmimun : Covid: Francia, 208mila contagi in ultime 24 ore - demelza72 : RT @RobTallei: Nelle ultime 24 ore in Francia 208mila contagi. Il ministro della Salute: due nuovi positivi al secondo. - neifatti : Nuovo picco di casi in Francia: 208mila in 24 ore - lucafaccio : Francia, 208mila contagi in 24 ore: mai così tanti. Nuovo record anche in Danimarca: oltre 23mila casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia 208mila Chiusura Hub vaccinale PalaFiera Pescara: il bilancio ... siamo stati in grado di vaccinare, da marzo a oggi, ovvero in sei mesi, oltre 208mila cittadini, ... degna del Regno Unito, o di una tanto elogiata Francia, se non addirittura ai livelli di una Israele"...

Chiusura Hub vaccinale PalaFiera Pescara: il bilancio ... siamo stati in grado di vaccinare, da marzo a oggi, ovvero in sei mesi, oltre 208mila cittadini, ... degna del Regno Unito, o di una tanto elogiata Francia, se non addirittura ai livelli di una Israele"...

Francia, 208mila contagi in 24 ore: mai così tanti. Nuovo record anche in Danimarca: oltre 23mila casi Il Fatto Quotidiano Covid, nuovo record contagi: 208mila in 24 ore In Francia nelle ultime 24 ore sono risultate positive 208mila persone, un nuovo record nazionale. Lo ha annunciato il ministro della Salute francese, Olivier ...

Covid, nuovo picco di casi in Francia: 208mila in 24 ore In Francia sono stati registrati 208mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E' la prima volta, da inizio pandemia, che viene superata la soglia dei 200mila contagi giornalieri, come annunciato d ...

... siamo stati in grado di vaccinare, da marzo a oggi, ovvero in sei mesi, oltrecittadini, ... degna del Regno Unito, o di una tanto elogiata, se non addirittura ai livelli di una Israele"...... siamo stati in grado di vaccinare, da marzo a oggi, ovvero in sei mesi, oltrecittadini, ... degna del Regno Unito, o di una tanto elogiata, se non addirittura ai livelli di una Israele"...In Francia nelle ultime 24 ore sono risultate positive 208mila persone, un nuovo record nazionale. Lo ha annunciato il ministro della Salute francese, Olivier ...In Francia sono stati registrati 208mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E' la prima volta, da inizio pandemia, che viene superata la soglia dei 200mila contagi giornalieri, come annunciato d ...