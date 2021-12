Forrest Gump: Tom Hanks guadagnò circa 40 milioni per il film grazie ad un contratto speciale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tom Hanks guadagnò circa 40 milioni per aver recitato in Forrest Gump, grazie ad un contratto speciale che aveva già utilizzato per Salvate il soldato Ryan. Esistono diverse stime relative a quanto abbia effettivamente guadagnato Tom Hanks per la sua performance in Forrest Gump: le fonti più certe e alcuni insider affermano che la cifra si aggirasse intorno ai 40 milioni di dollari mentre altri sostengono che l'attore abbia guadagnato più di 65 milioni. Probabilmente solo la Paramount, Hanks e il suo contabile conoscono la verità ma ciò che sappiamo per certo anche noi è che, secondo Business Insider, il ruolo ha collocato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tom40per aver recitato inad unche aveva già utilizzato per Salvate il soldato Ryan. Esistono diverse stime relative a quanto abbia effettivamente guadagnato Tomper la sua performance in: le fonti più certe e alcuni insider affermano che la cifra si aggirasse intorno ai 40di dollari mentre altri sostengono che l'attore abbia guadagnato più di 65. Probabilmente solo la Paramount,e il suo contabile conoscono la verità ma ciò che sappiamo per certo anche noi è che, secondo Business Insider, il ruolo ha collocato ...

Advertising

xFister : Io due ore fa: che palle Forrest Gump l’avrò visto almeno 5 volte Io ora: CORRI FORREST CORRII - claudixrry : forrest gump è il miglior film che esista e nessuno mi potrà mai far cambiate idea. - ChurningGut : forrest gump uno dei film più belli della storia PUNTO - _Alessio_88 : AVEVO DIMENTICATO CHE STASERA C'È FORREST GUMP - Jezuzkop34 : Ma quanto budget hanno speso per i diritti delle canzoni in Forrest gump -