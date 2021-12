Formia | furgone si ribalta sull’Ausonia | autista intrappolato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Notte di paura sulla Strada Statale 630, la Ausonia, che collegaa Cassino. Unsi èto all’1.20, dopo essere stato tamponato da una Panda, che lo ha così fatto finire fuori strada. Il conducente è rimastoall’interno ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Il guidatore non è in pericolo di vita ed è stato portato all’ospedale di, con una prognosi di 7 giorni per ferita non gravi. L’uomo che guidava la Panda, invece, non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di, i Vigili del Fuoco e il 118. Dalle analisi effettuate risulta che nessuno dei due fosse ubriaco. Leggi anche: Ostia, falciato e ucciso mentre attraversa: morto a 36 anni Mirko ‘er Giaguaro de’ Garbatella’ (Foto di repertorio) ...