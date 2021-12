Formazioni ufficiali Brentford-Manchester City | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ledi, confronto valevole per la ventesima giornata della. Citizens a caccia di una vittoria per consolidare il primato in classifica generale, seppur l’impegno esterno sia tutt’altro che agevole da affrontare. Liverpool e Chelsea alle calcagna, quindi necessità di uno sforzo del gruppo di Guardiola per raggiungere una vittoria importante per proseguire il percorso netto. In particolare, attesa la prestazione di Sterling, velocista e ottimo realizzatore, così come degli uomini-chiave De Bruyne e Mahrez, fantasiosi e concreti. Iltenterà di opporre resistenza con le proprie armi, continuando il proprio campionato sin qui autorevole. Di ...