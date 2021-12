Foggia: ucciso alla porta di casa il 32enne ieri sera Indagano i carabinieri sull'omicidio di Pietro Russo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Forse ha aperto la porta al killer. Ed è stato freddato a colpi di arma da fuoco. È morto così ieri sera Pietro Russo, 32 anni, precedenti penali per furti in abitazioni. omicidio a Foggia, in via Lucera. Indagano i carabinieri L'articolo Foggia: ucciso alla porta di casa il 32enne ieri sera <small class="subtitle">Indagano i carabinieri sull'omicidio di Pietro Russo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Forse ha aperto laal killer. Ed è stato freddato a colpi di arma da fuoco. È morto così, 32 anni, precedenti penali per furti in abitazioni., in via Lucera.i carabinL'articolodiil i carabindi proviene da Noi Notizie..

