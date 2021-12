Foden firma la 10ª in fila del City Chelsea | Lukaku non basta | il Brighton pareggia al 91'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il gioiellinoè quantoper lanciare in fuga il Manchester, vittorioso di misura in casa del Brentford e ora a +8 sul. A differenza della squadra di Guardiola, giunta alla ...

Passato lo spavento, qualche decina di secondi più tardi, Philbuca Alvaro Fernandez di prima sul filo del fuorigioco e porta avanti i Citizens. I mezzi tecnici non sono ovviamente paragonabili,...A decidere il match per Guardiola il gol dinel primo tempo, che lancia i Citizens di ... corner di Mount e colpo di testa del belga che beffa Sanchez eil suo quinto gol di quest'anno in ...Il video con gli highlights e i gol di Brentford-Manchester City, valida per la 20esima giornata di Premier League 2021/2022 e terminata 0-1 ...Il belga ex Inter firma l'1-0 dei Blues, raggiunti però al 91' da Welbeck: aumenta il divario con la squadra di Guardiola, che batte 1-0 il Brentford e comanda la classifica a +8 ...