Foden firma la 10ª di fila del City. Chelsea, Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il gioiellino Foden è quanto basta per lanciare in fuga il Manchester City, vittorioso di misura in casa del Brentford e ora a +8 sul Chelsea. A differenza della squadra di Guardiola, giunta alla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il gioiellinoè quantoper lanciare in fuga il Manchester, vittorioso di misura in casa del Brentford e ora a +8 sul. A differenza della squadra di Guardiola, giunta alla ...

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Premier League, Foden firma la 10ª di fila del City. Chelsea, Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91’ - infoitsport : Foden firma la 10ª di fila del City. Chelsea, Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91’ - ilcirotano : Foden firma la 10ª di fila del City. Chelsea, Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91’ - - zazoomblog : Foden firma la 10ª in fila del City. Chelsea Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91 - #Foden #firma #City.… - ETGazzetta : Premier League, Foden firma la 10ª di fila del City. Chelsea, Lukaku non basta: il Brighton pareggia al 91’ -