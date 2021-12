Focolaio di Covid al Bordeaux, chiesto rinvio col Brest: la Federazione non vuole e risponde solo con SMS (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vicenda incresciosa in Francia, dove il Bordeaux è decimato dai casi di Covid-19 nel proprio gruppo squadra e per questo ha chiesto il rinvio del match di domenica di Coppa di Francia contro il Brest. La Federazione francese, però, sembra non voler concedere di posticipare la partita, che peraltro è di una competizione a eliminazione diretta, e sta cercando in modo evasivo di non aprire questa discussione. Secondo quanto detto a L’Equipe dal ds dei girondini, Admar Lopes, la FFF risponde soltanto via SMS e non vuole concedere il rinvio: “Stiamo cercando di avere della informazioni, ma non ci viene detto praticamente niente. Ci sono solo alcuni messaggi scambiati fra il nostro direttore generale e la dirigenza della ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vicenda incresciosa in Francia, dove ilè decimato dai casi di-19 nel proprio gruppo squadra e per questo haildel match di domenica di Coppa di Francia contro il. Lafrancese, però, sembra non voler concedere di posticipare la partita, che peraltro è di una competizione a eliminazione diretta, e sta cercando in modo evasivo di non aprire questa discussione. Secondo quanto detto a L’Equipe dal ds dei girondini, Admar Lopes, la FFFsoltanto via SMS e nonconcedere il: “Stiamo cercando di avere della informazioni, ma non ci viene detto praticamente niente. Ci sonoalcuni messaggi scambiati fra il nostro direttore generale e la dirigenza della ...

