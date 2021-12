Fisi, Roda: “In vista di Pechino 2022 tutte le specialità hanno lavorato al meglio” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente della Fisi, Flavio Roda, a margine dell’ultimo appuntamento agonistico del 2021 a Bormio, ha parlato dell’inizio della stagione sportiva: “Questa è una stagione da gestire con molta attenzione, sotto ogni punto di vista. In proiezione olimpica, le squadre di tutte le specialità hanno lavorato al meglio, mettendo grande impegno: alcuni atleti sono già nella condizione ottimale, altri ci stanno arrivando”. “Lo sci alpino è una delle discipline con maggiori chance di medaglia. Abbiamo possibilità di conquistare medaglie pesanti. La vittoria di Paris martedì, nella discesa di Bormio, è un grandissimo segnale; quando le piste diventano toste e impegnative ha dimostrato di essere in condizione di centrare grandi risultati”, ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente della, Flavio, a margine dell’ultimo appuntamento agonistico del 2021 a Bormio, ha parlato dell’inizio della stagione sportiva: “Questa è una stagione da gestire con molta attenzione, sotto ogni punto di. In proiezione olimpica, le squadre dileal, mettendo grande impegno: alcuni atleti sono già nella condizione ottimale, altri ci stanno arrivando”. “Lo sci alpino è una delle discipline con maggiori chance di medaglia. Abbiamo possibilità di conquistare medaglie pesanti. La vittoria di Paris martedì, nella discesa di Bormio, è un grandissimo segnale; quando le piste diventano toste e impegnative ha dimostrato di essere in condizione di centrare grandi risultati”, ha ...

Advertising

GiornaleLORA : Le dichiarazioni di fine anno del presidente FISI Flavio Roda - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Aumentano i contributi per le Federazioni, ma non per la FISI; Roda all'attacco di Sport e Salute: 'Non lo accetto' https:… - qnazionale : Fisi, i contributi restano gli stessi, Roda attacca: 'Non c'è meritocrazia' - infoitsport : Roda furioso: 'Sport e salute aumenta i contributi alle federazioni, ma non alla Fisi - infoitsport : Sport invernali, Flavio Roda: 'FISI penalizzata nella distribuzione dei contributi alle Federazioni per il 2022' -