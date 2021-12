Fiorentina, un attaccante di Serie A nel mirino: i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Fiorentina è alla ricerca di un vice Vlahovic in vista del mercato di gennaio in modo da far riposare Dusan ma anche per un eventuale cessione nel mercato estivo. Simy Fiorentina Mercato I nomi sul taccuino del presidente Commisso sono vari e si cerca di trovare una soluzione low cost, i principali indiziati sono Simy della Salernitana, che in caso di esclusione dal campionato potrebbe accasarsi nel club viola gratuitamente; poi troviamo Caicedo che non trova spazio nel Genoa, ma valuta anche il profilo di Joao Pedro, unica nota positiva del Cagliari in questa stagione ma che ha già molte pretendenti. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laè alla ricerca di un vice Vlahovic in vista del mercato di gennaio in modo da far riposare Dusan ma anche per un eventuale cessione nel mercato estivo. SimyMercato I nomi sul taccuino del presidente Commisso sono vari e si cerca di trovare una soluzione low cost, i principali indiziati sono Simy della Salernitana, che in caso di esclusione dal campionato potrebbe accasarsi nel club viola gratuitamente; poi troviamo Caicedo che non trova spazio nel Genoa, ma valuta anche il profilo di Joao Pedro, unica nota positiva del Cagliari in questa stagione ma che ha già molte pretendenti. Daniele Scrazzolo

