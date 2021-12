Fiorentina | 4 positivi nel gruppo squadra | il comunicato del club

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo i consueti tamponi svolti in mattinata, lahalatà di un calciatore e di 3 membri dello staff., covidIl Covid non fa sconti: a testimoniare il progressivo aumento delletà, anche laè stata colpita dall’emergenza Covid. Per privacy, ilnon ha rivelato i nomi delle persone risultate positive. Questo ildel: “Nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi sono stati riscontrati quattro casi dità all’interno del, di cui un calciatore. I test ...