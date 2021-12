Federica Nargi alle Maldive | il bikini é da urlo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Buongiorno speciale per, che dmette in mostra tutta la sua sensualità. Il costume attillato fa girare la testa ai fanha illuminato la mattinata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

zazoomblog : “Più che mai” Federica Nargi curve statuarie in spiaggia fugge il Covid e mostra il paradiso – FOTO - #Federica… - infoitcultura : “Su di te è uno schianto…”, Federica Nargi illumina il Natale con una posa ammiccante: un risveglio da dea – FOTO - infoitcultura : Federica Nargi, gambe e calze scintillanti: Natale da sogno – VIDEO - ste_solla10 : ….Anch’io sogno una cosa a 4 con Michelle Hunzicker, Elisabetta Canalis e Federica Nargi…. -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

DirettaGoal

Molti vip nostrani sono andati alle Maldive per trascorrere le feste di Capodanno, da Eros Ramazzotti a. Per le feste di Capodanno molti vip hanno scelto le Maldive come destinazione, come capita spesso ogni anno. Infatti, i social sono cosparsi di foto e video provenienti dalle belle ...Aurora Ramazzotti ha preso il volo insieme a papà Eros e al fidanzato Goffredo Cerza,e Alessandro Matri con le figlie e gli amici si sono già spaparanzati sulla sabbia, Michela Persico con Daniele Rugani e il loro bimbo Tommaso sono spiaggiati da Natale. Ecco i vip che ...Buongiorno speciale per Federica Nargi, che dalle Maldive mette in mostra tutta la sua sensualità. Il costume attillato fa girare la testa ai fan ...Tutti pazzi per le Maldive, ecco tutti i vip che sono andati in vacanza sull'arcipelago dell'Oceano Indiano per Capodanno ...