Federica Mazzoni prima donna segretario del PD a Bologna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federica Mazzoni

Il Denaro

Lei è, 35 anni. Alle primarie ha asfaltato il suo avversario, Dario Mantovani, sindaco di Molinella. News correlate La femminista alla guida del Pd 'Gli uomini soli al comando hanno ...La presidente Pd Valentina Cuppi non dice no alla riorganizzazione dei circoli dem che ha annunciato la neo segretaria Pd. Sindaca di Marzabotto con un passato a sinistra, Cuppi ...La presidente del quartiere Navile, classe 1986, ha battuto con ampio margine (67,8% a 32,2%) Dario Mantovani.Il deputato Pd sul ‘No’ dei Verdi al Passante: "Spero che la grande coalizione non ci faccia rivivere la vicenda nazionale dell’Unione di Prodi" ...