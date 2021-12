Fedele: “Insigne al Toronto, andrei a nuoto. Ma perché è ancora a Napoli?” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è sempre più vicino al Toronto, secondo Enrico Fedele la scelta non deve far indignare i tifosi del Napoli. “Non bisogna disperarsi se dovesse accettare il Canada. Non esiste più il calcio di una volta, ogni giocatore rappresenta una propria azienda, quindi giusto capitalizzi ciò che gli venga offerto” dice Fedele, che però ha qualche dubbio sulla trattativa: “Ma le trattative quando sono così importanti non si dicono, se invece si spiattellano perché lo si fa? Se fosse una trattativa quasi al 100% completa perché è ancora qui. Se fossi Insigne io andrei a nuoto a Toronto“. Intanto i tifosi si dividono sui social sulla decisione di Insigne di andare al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lorenzoè sempre più vicino al, secondo Enricola scelta non deve far indignare i tifosi del. “Non bisogna disperarsi se dovesse accettare il Canada. Non esiste più il calcio di una volta, ogni giocatore rappresenta una propria azienda, quindi giusto capitalizzi ciò che gli venga offerto” dice, che però ha qualche dubbio sulla trattativa: “Ma le trattative quando sono così importanti non si dicono, se invece si spiattellanolo si fa? Se fosse una trattativa quasi al 100% completaqui. Se fossiio“. Intanto i tifosi si dividono sui social sulla decisione didi andare al ...

