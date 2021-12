Famiglia Cristiana elegge Mattarella uomo dell'anno: 'Ha ricucito il paese' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Famiglia Cristiana ha eletto Sergio Mattarella 'uomo dell'anno': la scelta, ha spiegato la redazione, 'è dovuta non solo a quanto il Capo di Stato ha trasmesso negli ultimi 12 mesi, segnati dalla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha eletto Sergio': la scelta, ha spiegato la redazione, 'è dovuta non solo a quanto il Capo di Stato ha trasmesso negli ultimi 12 mesi, segnati dalla ...

Advertising

VezzaroAndrea : RT @fam_cristiana: Per il nostro giornale, l’ “italiano dell’anno” è Sergio #Mattarella. @Quirinale - TreTsun : RT @fam_cristiana: Per il nostro giornale, l’ “italiano dell’anno” è Sergio #Mattarella. @Quirinale - StigmabaseF : Chiesa e sesso, quanti luoghi comuni - Famiglia Cristiana: Lo stesso racconto della presunta auto-evirazione di Ori… - fam_cristiana : Per il nostro giornale, l’ “italiano dell’anno” è Sergio #Mattarella. @Quirinale - Radio1Rai : ??E' #Mattarella l'italiano dell'anno. Questa la scelta del settimanale Famiglia Cristiana per il costante messaggio… -