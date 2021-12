Facebook censura una foto del Corriere: informazioni false su distanziamento e mascherine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La mannaia della censura ottusa di Facebook cala, indirettamente, sul Corriere della Sera una cui foto, utilizzata per illustrare un articolo del quotidiano in cui si parla del virologo Guido Silvestri, non piace agli occhiuti moralizzatori di Zuckerberg. Che, quindi, rimuovono l’intero articolo dal Social. Con questa motivazione: “Abbiamo rimosso un post con false informazioni sul Covid 19. Le informazioni false erano contenute in una foto”. E, poi, Facebook spiega “perché lo abbiamo rimosso”: “Non permettiamo informazioni false sul distanziamento interpersonale o sulle mascherine che potrebbero spingere le persone a non seguire queste pratiche”. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La mannaia dellaottusa dicala, indirettamente, suldella Sera una cui, utilizzata per illustrare un articolo del quotidiano in cui si parla del virologo Guido Silvestri, non piace agli occhiuti moralizzatori di Zuckerberg. Che, quindi, rimuovono l’intero articolo dal Social. Con questa motivazione: “Abbiamo rimosso un post consul Covid 19. Leerano contenute in una”. E, poi,spiega “perché lo abbiamo rimosso”: “Non permettiamosulinterpersonale o sulleche potrebbero spingere le persone a non seguire queste pratiche”. Ma ...

Advertising

Mariann59454821 : RT @rokko50: Twitter è come facebook, censura da tutte le parti. Ho dovuto eliminare un video del presidente dell'oms perchè quello che ven… - ChecchiClaudia : @Detta_Lalla Andrebbero chiuse dalle trasmissioni pilotate TV...a Facebook che ha una censura da paura, forse le pe… - rokko50 : Twitter è come facebook, censura da tutte le parti. Ho dovuto eliminare un video del presidente dell'oms perchè que… - SSSAndrina77 : RT @italianavera333: ??????Il mitico ADRIANO CELENTANO si scaglia contro la censura televisiva nei confronti di chi non è allineato....Sign… - scazzomoderato : Censura di fine anno! -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook censura Saint Vincent: Alla biblioteca comunale troppo spazio alla pseudoscienza ... 'Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax", scrive su Facebook Mentana. "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni ...

L'EUROPA FESTEGGIA LA BANDIERA... CON QUELLA LGBT La pagina facebook del Consiglio dell'Unione Europea, infatti, nel celebrare il sessantaseiesimo ...l'opposto è tanto errato da meritare una sanzione di carattere giuridico e non più solo una censura ...

Facebook censura una foto del Corriere: informazioni false su distanziamento e mascherine Il Secolo d'Italia La Russia fa causa a Google e Facebook: il motivo è politico Multa alle Big Tech per mancato intervento. La Russia punta il dito contro Meta e Google imponendo il sostegno aziendale verso le politiche governative.

Facebook è la peggior compagnia del 2021 secondo un sondaggio di Yahoo Finance Il posto di peggior compagnia del 2021 spetta a Facebook. Ogni dicembre, Yahoo Finance seleziona una compagnia dell'anno basandosi sulla sua performance nel mercato e negli obiettivi raggiunti durante ...

... 'Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax", scrive suMentana. "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o unaalle opinioni ...La paginadel Consiglio dell'Unione Europea, infatti, nel celebrare il sessantaseiesimo ...l'opposto è tanto errato da meritare una sanzione di carattere giuridico e non più solo una...Multa alle Big Tech per mancato intervento. La Russia punta il dito contro Meta e Google imponendo il sostegno aziendale verso le politiche governative.Il posto di peggior compagnia del 2021 spetta a Facebook. Ogni dicembre, Yahoo Finance seleziona una compagnia dell'anno basandosi sulla sua performance nel mercato e negli obiettivi raggiunti durante ...