Fabrizio Corona paparazzato a Cortina con la nuova fidanzata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il re dei paparazzi Fabrizio Corona è passato dal carcere al Capodanno a Cortina insieme alla sua fidanzata Sara Barbieri. Fabrizio Corona ha scelto Cortina come meta dove passare le sue vacanze di Capodanno insieme alla sua nuova fidanzata, Sara Barbieri. Il re dei paparazzi è stato fotografato insieme alla sua compagna anche in momenti dediti alla cultura, oltre a godersi la vita di montagna. POTREBBE INTERESSARTI: Miriana Trevisan dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli: “Mi sento occupata” Della fidanzata sappiamo che è una modella di 20 anni, che vive e lavora a Milano e pare Fabrizio questa volta abbia intenzioni serie. In una recente intervista infatti ha dichiarato di essere ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il re dei paparazziè passato dal carcere al Capodanno ainsieme alla suaSara Barbieri.ha sceltocome meta dove passare le sue vacanze di Capodanno insieme alla sua, Sara Barbieri. Il re dei paparazzi è stato fotografato insieme alla sua compagna anche in momenti dediti alla cultura, oltre a godersi la vita di montagna. POTREBBE INTERESSARTI: Miriana Trevisan dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli: “Mi sento occupata” Dellasappiamo che è una modella di 20 anni, che vive e lavora a Milano e parequesta volta abbia intenzioni serie. In una recente intervista infatti ha dichiarato di essere ...

Advertising

cestlaviemacher : @ragazzoesaurito @Iperborea_ Ed ha letteralmente 2 post e segue solo Fabrizio Corona mi piscio sotto ???? - Brenda_C__ : RT @CartinaLa: #gfvip Ci mancavano le finte chat di Alex e Soleil. 1- Soleil non scriverebbe così manco morta 2- l'hanno sempre chiamato Fa… - Brill36834785 : RT @CartinaLa: #gfvip Ci mancavano le finte chat di Alex e Soleil. 1- Soleil non scriverebbe così manco morta 2- l'hanno sempre chiamato Fa… - Elisa60388018 : RT @CartinaLa: #gfvip Ci mancavano le finte chat di Alex e Soleil. 1- Soleil non scriverebbe così manco morta 2- l'hanno sempre chiamato Fa… - CartinaLa : #gfvip Ci mancavano le finte chat di Alex e Soleil. 1- Soleil non scriverebbe così manco morta 2- l'hanno sempre ch… -