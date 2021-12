Fabio Cannavaro pedala nel Sannio | sosta con aperitivo per il Campione del Mondo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’exdel, dopo il ritorno dalla Cina dove ha fatto l’allenatore per qualche anno, ha scoperto una nuova passione, quella della bicicletta. Il profilo Instagram dell’ex difensore è costellato di selfie che lo ritraggono col caschetto nelle tappe dei suoi lunghi viaggi in bici da un capo all’altro dell’Italia. E nella mattinata di oggi, tra unata e l’altra, è arrivato anche nel, meta molto ambita per quanto riguarda i paesaggi e il buon cibo., dopo i tanti chilometri percorsi, si è fermato per unin un bar di Vitulano concedendosi a selfie e saluti di tanti appassionati. Poi si è rimesso in viaggio per continuare il suo tragitto. Il ...

in bici da napoli a roma 4 Monica Scozzafava per il Corriere della Sera In bicicletta da Napoli a Roma in meno di otto ore.ha celebrato sui propri canali social l'..., ex difensore del Napoli ed ex allenatore del Guangzhou , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.