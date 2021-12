F1 | Wolff polemico | “Il nostro è uno sport credibile | non è wrestling”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il team principal della Mercedes, Toto, non ha digerito la vittoria del mondiale di Formula 1 di Max Verstappen ad Abu Dhabi. L’ingegnere austriaco, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘GP Fans’, è tornato sugli episodio dell’ultimo Gran Premio stagionale: “Forniamo intrattenimento ma l’intrattenimento deve seguire loe non il contrario. Amiamo Netflix e ‘Drive to Survive’, Stefano Domenicali sta facendo un lavoro fenomenale a livello di marketing per promuovere questoe Stefano, da vero pilota, non avrebbe alcun interesse a interferire nelle corse solo per favorire il fattore intrattenimento. Non posso giudicare le pressioni a cui è sottoposto il Direttore di Gara, ma in ogni caso, siamo credibili comeperché èe non è“. ...