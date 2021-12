F1, Toto Wolff: “Non siamo il wrestling, il nostro sport è credibile: non dobbiamo seguire l’intrattenimento” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Toto Wolff è ancora scottato da quanto successo durante il GP di Abu Dhabi, quando il sorpasso di Max Verstappen all’ultimo giro ha impedito a Lewis Hamilton di conquistare il Mondiale F1. Il team principal della Mercedes non ha digerito la gestione della commissione di gara, che ha fatto rientrare la safety car prima dell’ultimo giro e ha così permesso all’olandese di operare la manovra decisiva per la conquista del titolo iridato. Lo stesso Toto Wolf era stato molto chiaro dopo la gara, a cui era seguito il doppio reclamo delle Frecce d’Argento rigettato dai commissari: “Le regole sono le regole, la coerenza dell’applicazione delle regole è importante e nessuna decisione dovrebbe mai avvenire in contrasto con le regole solo per rendere più entusiasmante l’azione in pista”. F1, Toto Wolff: “Lewis ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è ancora scottato da quanto successo durante il GP di Abu Dhabi, quando il sorpasso di Max Verstappen all’ultimo giro ha impedito a Lewis Hamilton di conquistare il Mondiale F1. Il team principal della Mercedes non ha digerito la gestione della commissione di gara, che ha fatto rientrare la safety car prima dell’ultimo giro e ha così permesso all’olandese di operare la manovra decisiva per la conquista del titolo iridato. Lo stessoWolf era stato molto chiaro dopo la gara, a cui era seguito il doppio reclamo delle Frecce d’Argento rigettato dai commissari: “Le regole sono le regole, la coerenza dell’applicazione delle regole è importante e nessuna decisione dovrebbe mai avvenire in contrasto con le regole solo per rendere più entusiasmante l’azione in pista”. F1,: “Lewis ...

