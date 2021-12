F1, Helmut Marko fa dietrofront: “Mercedes di Lewis Hamilton legale in Brasile” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A motori spenti vien quasi spontaneo fare delle analisi circa l’evoluzione del Mondiale 2021 di F1. Indubbiamente, tra i passaggi più importanti vi è stato il GP del Brasile. Un weekend nel quale la Mercedes di Lewis Hamilton, grazie all’introduzione del nuovo ICE sulla monoposto del britannico, è stata eccellente. Il fine-settimana di Interlagos è stato quello delle polemiche e delle rimonte, viste la doppia penalizzazione a Hamilton (penalità per la sostituzione del componente citato e per l’ala posteriore irregolare). Un andamento che ha portato Lewis a ottenere un quinto posto nella Qualifica Sprint, partendo ultimo, e alla vittoria del GP con il via dalla decima casella. Uno strapotere quello dell’asso nativo di Stevenage che aveva fatto dubitare non poco sulla regolarità del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A motori spenti vien quasi spontaneo fare delle analisi circa l’evoluzione del Mondiale 2021 di F1. Indubbiamente, tra i passaggi più importanti vi è stato il GP del. Un weekend nel quale ladi, grazie all’introduzione del nuovo ICE sulla monoposto del britannico, è stata eccellente. Il fine-settimana di Interlagos è stato quello delle polemiche e delle rimonte, viste la doppia penalizzazione a(penalità per la sostituzione del componente citato e per l’ala posteriore irregolare). Un andamento che ha portatoa ottenere un quinto posto nella Qualifica Sprint, partendo ultimo, e alla vittoria del GP con il via dalla decima casella. Uno strapotere quello dell’asso nativo di Stevenage che aveva fatto dubitare non poco sulla regolarità del ...

