F.De Vito: gestione imbarazzante per nuova ondata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – “Se ne era parlato per giorni di una nuova possibile ondata a ridosso delle festività, che mi sarei aspettata un’organizzazione meno imbarazzante.” “Nel pieno di quello che appare purtroppo a tutti gli effetti come un nuovo picco di contagi, scopriamo che è praticamente impossibile verificare l’eventuale positività per mancanza di tamponi rapidi nei drive in e nelle strutture pubbliche, per non parlare dell’impossibilità di prenotare tamponi molecolari in tempi rapidi.” “Difficoltà in tutto il territorio, dal nord al sud. Leggo testimonianze di farmacie prese d’assalto, lunghe file per le strade, prenotazioni arrivate ormai oltre i primi giorni del 2022 ma soprattutto iniziano a scarseggiare i rifornimenti, compresi i tamponi ‘fai da te’ che un Governo previdente avrebbe dovuto inviare gratuitamente alle famiglie.” “Abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – “Se ne era parlato per giorni di unapossibilea ridosso delle festività, che mi sarei aspettata un’organizzazione meno.” “Nel pieno di quello che appare purtroppo a tutti gli effetti come un nuovo picco di contagi, scopriamo che è praticamente impossibile verificare l’eventuale positività per mancanza di tamponi rapidi nei drive in e nelle strutture pubbliche, per non parlare dell’impossibilità di prenotare tamponi molecolari in tempi rapidi.” “Difficoltà in tutto il territorio, dal nord al sud. Leggo testimonianze di farmacie prese d’assalto, lunghe file per le strade, prenotazioni arrivate ormai oltre i primi giorni del 2022 ma soprattutto iniziano a scarseggiare i rifornimenti, compresi i tamponi ‘fai da te’ che un Governo previdente avrebbe dovuto inviare gratuitamente alle famiglie.” “Abbiamo ...

Advertising

16_opamp : @francescoge07 @elio_vito @mfrittella su gestione covid.. poi standiamo un velo pietoso alla SCUOLA.. mezzi traspo… - bonaccorso_vito : RT @AMorichelli: È sufficiente leggere i numeri per capire che la mala gestione del #COVID19 attribuita a #Conte da #Renzi e compagnia cant… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: Più che una #conferenzastampa di fine anno quella di #Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato: 2 ore e mezza… - Maualt79 : @quaranta_vito @antorendina A Binotto poi rimprovero gravi errori di comunicazione, non ultimo quello di definire S… - Maualt79 : @quaranta_vito @antorendina Il paragone conRed Bull non mi sembra congruo perché in questi anni il team non ha vint… -

Ultime Notizie dalla rete : Vito gestione Brindisi. Niccoli:'una politica miope frantuma i servizi sociali" ... gli attori di questa farsa sono il Comune di Brindisi ed il comune di San Vito dei normanni,il ... per costituire un carrozzone politico di gestione ed un votificio garantito. In questa brutta storia ...

Ponte di via Salvemini: una nuova discarica della vergogna ... come testimoniato da un vero e proprio report fotografico postato dal consigliere m5s Vito Branà, del quale riportiamo il post fortemente accusatorio nei confronti della gestione - da parte dell'...

F.De Vito: gestione imbarazzante per nuova ondata - RomaDailyNews RomaDailyNews Covid-19, De Vito (Misto): “Gestione nuova ondata imbarazzante” NewTuscia – ROMA – “Se ne era parlato per giorni di una nuova possibile ondata a ridosso delle festività, che mi sarei aspettata un’organizzazione meno imbarazzante. Nel pieno di quello che appare pur ...

A BRINDISI una politica miope frantuma i servizi sociali” Poi qualcuno vuole fare il moralista accusando altri di spartizione di poltrone e di potere essendo egli uno degli attori che partecipa al banchetto per far morire i servizi sociali, per costituire un ...

... gli attori di questa farsa sono il Comune di Brindisi ed il comune di Sandei normanni,il ... per costituire un carrozzone politico died un votificio garantito. In questa brutta storia ...... come testimoniato da un vero e proprio report fotografico postato dal consigliere m5sBranà, del quale riportiamo il post fortemente accusatorio nei confronti della- da parte dell'...NewTuscia – ROMA – “Se ne era parlato per giorni di una nuova possibile ondata a ridosso delle festività, che mi sarei aspettata un’organizzazione meno imbarazzante. Nel pieno di quello che appare pur ...Poi qualcuno vuole fare il moralista accusando altri di spartizione di poltrone e di potere essendo egli uno degli attori che partecipa al banchetto per far morire i servizi sociali, per costituire un ...