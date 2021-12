Esplodono i contagi in Campania: registrati 9802 nuovi positivi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emanato il nuovo bollettino sull’andamento dei contagi sul territorio regionale. Oggi si registrano 9.802 contagi su 111.379 tamponi effettuati. Un vero e proprio boom di positivi che fa balzare il tasso di positività all’8,8%: un rapporto fra test e positivi mai raggiunto prima negli ultimi 9 mesi nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha emanato il nuovo bollettino sull’andamento deisul territorio regionale. Oggi si registrano 9.802su 111.379 tamponi effettuati. Un vero e proprio boom diche fa balzare il tasso dità all’8,8%: un rapporto fra test emai raggiunto prima negli ultimi 9 mesi nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ValeValentina2 : RT @Choppy71461336: @Maurizio_Lupi Cioè esplodono i contagi quando vanno al tampone i vaccinati,e le restrizioni le date ai non vaccinati?S… - Baffotto3000 : RT @Choppy71461336: @Maurizio_Lupi Cioè esplodono i contagi quando vanno al tampone i vaccinati,e le restrizioni le date ai non vaccinati?S… - SergioFerrara10 : RT @Choppy71461336: @Maurizio_Lupi Cioè esplodono i contagi quando vanno al tampone i vaccinati,e le restrizioni le date ai non vaccinati?S… - Choppy71461336 : @Maurizio_Lupi Cioè esplodono i contagi quando vanno al tampone i vaccinati,e le restrizioni le date ai non vaccina… - ANSA_med : Covid: esplodono contagi a Malta, ma tasso ricoveri scende. Allarme imprenditori, quasi 30mila in quarantena | #ANSA -