Esame di maturità | le anticipazioni | torna la prova scritta di italiano Poi la tesi di diploma e l’orale

torna lo scritto d'italiano all'Esame di maturità. È quanto si legge nella bozza del ministero dell'Istruzione sulle nuove regole per i 500mila maturandi di giugno 2022. La notizia è stata anticipata dal "Sole 24Ore". Come si svolgerà l'Esame di maturità Sempre secondo le anticipazioni, l'Esame si strutturerà in tre momenti. Ci sarà una prova scritta d'italiano di carattere nazionale, comune a tutti gli indirizzi di studio. Poi una "tesi di diploma", con argomento assegnato ai maturandi entro aprile e riconsegnata entro maggio. Infine un colloquio orale, strutturato in più fasi.

