(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – Ilsarà l’anno del ritorno di. Lo ha svelato lo stesso artista alla vigilia di Natale con un video pubblicato sui social: “Finalmente torneremo insieme” ha scritto, rompendo il silenzio. Il, in lavorazione da tempo, uscirà dunque l’anno prossimo e arriva dopo il successo di ‘Vita ce n’è’ e del suo tour mondiale. Il video, montato sulle note di “Se bastasse una canzone”, si chiude con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo, che conferma ai fan la bella notizia e augura a tutti buone feste e un felice anno. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GiovanniFerrar : Il 2022 sarà l’anno del ritorno di @RamazzottiEros. Ne parlo su @VanityFairIt ?? - cercoatarassia : Stamattina mi voglio fare male: Eros Ramazzotti a tutto volume. Buongiorno - Lopinionista : Eros Ramazzotti torna nel 2022 con un nuovo album - rsptorino : Eros Ramazzotti - Adesso tu - CinnyCinzia : RT @GiovanniFerrar: Il 2022 sarà l’anno del ritorno di @RamazzottiEros. Ne parlo su @VanityFairIt ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

... The Cure, Sir Paul McCartney, Siouxsie and the Banshees, Recoil, Amplifier, Reamonn, Suzerain, Subsonica, Marco Guazone, MirkoeilCane, Laura Pausini, 99 Posse,. Ha ottenuto numerosi ...Grandi novità in arrivo per i fan di. Il 2022 sarà l'anno del suo ritorno, con un nuovo album di inediti e un tour. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista tramite un video postato sui suoi account social la vigilia di ...Michelle Hunziker si confessa. La bella presentatrice svizzera sta vivendo un periodo molto complicato. Il messaggio social sorprende tutti ...ROMA - Il 2022 sarà l’anno del ritorno di Eros Ramazzotti. Lo ha svelato lo stesso artista alla vigilia di Natale con un video pubblicato sui social: ...